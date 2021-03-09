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İstanbul'da trafik çilesi katlanıyor

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Giriş: 09.03.2021 17:47
Güncelleme:09.03.2021 17:49
İstanbul taşı ve toprağı altın olarak bilinirdi eskiden... Fakat şimdi günün her saatinde bitmek bilmeyen trafiği ile meşhur hale geldi. Son 1 yıldır pandemi döneminde toplu taşıma araçları yerine özel otomobillerini kullanan İstanbullular trafiği adete çileye çeviriyor.

İstanbul'un ve İstanbullunun bitmek bilmeyen çilesi... Trafik!

Adım adım ilerleyen trafiğe, yüz yüze eğitimin başlamasıyla birde servis araçları eklendi.

İstanbul'da son 3 aydır trafikte manzara hep aynı... Pandemiyle birlikte toplu taşıma araçlarından ziyade özel araçlar kullanılmaya başladı. Hal böyle olunca İstanbul'da günün her saati bir yerden bir yere gitmek işkence oldu...

Peki İstanbul'un trafik sorunu çözülür mü?

Bu soruya Toplu Ulaşım Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı yanıt verdi.

Ilıcalı, özel araçlarını tercih eden vatandaşların yeniden kazanılması için toplu taşımalardaki güvenliğin, hijyenin yeniden sağlanmasıyla biraz daha trafiğin nefes alacağını ifade etti. Öte yandan Ilıcalı, yakın mesafelerde bisikletin tercih edilmesi gerektiği ve yola çıkmadan önce mobil yol durumu uygulamalarından alternatif yollara bakılıp yola çıkılması gerektiğini önerdi.

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