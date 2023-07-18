18 Temmuz 2023, Salı
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İstanbul'da TIR şarampole yuvarlandı: O anlar kamerada
İstanbul’un Çekmeköy Kuzey Marmara Otoyolu'nda Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, saat sabah saatlerinde Suat Çankır yönetimindeki metal malzeme yüklü TIR'ın önce bir lastiği patladı ardından da şarampole yuvarlandı. Korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.