İstanbul'da suya yüzde 70 zam mı yapılacak?

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi İSKİ'nin suya yüzde 70 zam talebiyle toplanıyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Nilüfer aktardı. Nilüfer, “İBB’nin Saraçhane’deki meclis toplantı salonundayız İSKİ olağanüstü olarak topluyor genel kurulu. Bir karar çıkacak mı bilmiyoruz. Önümüzdeki dakikalarda başlayacak görüşme.” dedi.

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