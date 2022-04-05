05 Nisan 2022, Salı
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İstanbul'da suya yüzde 70 zam mı yapılacak?
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi İSKİ'nin suya yüzde 70 zam talebiyle toplanıyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Nilüfer aktardı. Nilüfer, “İBB’nin Saraçhane’deki meclis toplantı salonundayız İSKİ olağanüstü olarak topluyor genel kurulu. Bir karar çıkacak mı bilmiyoruz. Önümüzdeki dakikalarda başlayacak görüşme.” dedi.