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İstanbul'da su krizi kapıda mı? A Haber drone ile görüntüledi

A Haber
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Giriş: 25.09.2023 12:32
İstanbul'da su riski kapıya dayandı. Barajların doluluk oranı yüzde 23'e kadar geriledi. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural detayları aktardı. Alibey Barajı'ndaki son durum havadan görüntülendi.
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