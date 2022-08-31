31 Ağustos 2022, Çarşamba
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İstanbul’da şoke eden olay! Hırsızlık yaptığı minibüste mahsur kaldı
İstanbul’da mahalle sakinleri yakaladıkları hırsızlık şüphelisini sokak ortasında dakikalarca dövdü. Kendisini dövenlere yalvaran şüpheli daha sonra bir fırsatını bularak kaçtı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.