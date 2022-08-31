31 Ağustos 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İstanbul’da şoke eden olay! Hırsızlık yaptığı minibüste mahsur kaldı

İstanbul’da şoke eden olay! Hırsızlık yaptığı minibüste mahsur kaldı

DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 31.08.2022 11:25
İstanbul’da mahalle sakinleri yakaladıkları hırsızlık şüphelisini sokak ortasında dakikalarca dövdü. Kendisini dövenlere yalvaran şüpheli daha sonra bir fırsatını bularak kaçtı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Minibüste mahsur kalan hırsıza meydan dayağı!
Minibüste mahsur kalan hırsıza meydan dayağı!
İstanbul’da İETT rezaleti büyüyor
İstanbul'da İETT rezaleti büyüyor
MİT’ten nokta operasyon! Etkisiz hale getirildi
MİT'ten nokta operasyon! Etkisiz hale getirildi
Çöp evde bulunan Cem Muhammet’in son durumu
Çöp evde bulunan Cem Muhammet'in son durumu
20 bin öğretmen atanacak
20 bin öğretmen atanacak
51 yerinden bıçaklanan kadın yoğun bakımda
51 yerinden bıçaklanan kadın yoğun bakımda
Kayıp kadın 10 saat sonra çıplak bulundu!
Kayıp kadın 10 saat sonra çıplak bulundu!
İBB’nin bitmeyen yol çalışması
İBB'nin bitmeyen yol çalışması
Kuzenini vurdu, “Canım sıkıldı, vurdum” dedi
Kuzenini vurdu, “Canım sıkıldı, vurdum” dedi
Tarihi Yeni Camii’nin restorasyonu tamamlandı
Tarihi Yeni Camii'nin restorasyonu tamamlandı
Proje alanı çöplüğe döndü
Proje alanı çöplüğe döndü
Hakan Ural’ın annesi bakın hangi Yeşilçam yıldızı çıktı!
Hakan Ural’ın annesi bakın hangi Yeşilçam yıldızı çıktı!
Daha Fazla Video Göster