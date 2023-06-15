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İstanbul’da skandal olay! Ambulansı durdurup bakın ne sordu

DHA
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Giriş: 15.06.2023 16:03
Akılalmaz olay sabah saatlerinde İstanbul’da meydana geldi. İddiaya göre ambulansa yol vermeyen otomobil sürücüsü, sağlık çalışanları ile tartışarak araçta hasta olup olmadığını sordu.
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