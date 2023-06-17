İstanbul’da şimşek ve gök gürültüsü geceyi gündüze çevirdi

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından, İstanbul'da gece saatlerinde beklenen yağış öncesi çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı. İstanbul Boğazı, Adalar ve sahil kesimi başta olmak üzere, şehrin birçok noktasında gök gürültüsü ve şimşekler etkili oldu.