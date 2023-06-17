17 Haziran 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İstanbul’da şimşek ve gök gürültüsü geceyi gündüze çevirdi

İstanbul’da şimşek ve gök gürültüsü geceyi gündüze çevirdi

DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.06.2023 11:22
Meteoroloji'nin uyarılarının ardından, İstanbul'da gece saatlerinde beklenen yağış öncesi çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı. İstanbul Boğazı, Adalar ve sahil kesimi başta olmak üzere, şehrin birçok noktasında gök gürültüsü ve şimşekler etkili oldu.
İstanbul’da gece gündüz oldu!
İstanbul'da gece gündüz oldu!
Türkiye’nin konuştuğu sır ölümde yeni detay!
Türkiye’nin konuştuğu sır ölümde yeni detay!
Kurban satıcılarına sahte para uyarısı!
Kurban satıcılarına sahte para uyarısı!
Kızılay verileri paylaştı!
Kızılay verileri paylaştı!
Genç avukatın şüpheli ölümünde yeni detay!
Genç avukatın şüpheli ölümünde yeni detay!
Mahalleyi tedirgin eden olay!
Mahalleyi tedirgin eden olay!
Bursa’da kayınpeder dehşeti!
Bursa'da kayınpeder dehşeti!
Kanını delil kalmasın diye böyle sildi
Kanını delil kalmasın diye böyle sildi
13 yaşındaki kıza şiddet kamerada
13 yaşındaki kıza şiddet kamerada
İki kadın esnafın tartışması kavgayla bitti!
İki kadın esnafın tartışması kavgayla bitti!
Başarı baskısı ruh sağlığını bozuyor
Başarı baskısı ruh sağlığını bozuyor
Kadınları saç saça baş başa kavgası kamerada
Kadınları saç saça baş başa kavgası kamerada
Daha Fazla Video Göster