15 Eylül 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İstanbul'da sarı isyan! Taksi krizinde İBB nerede? Neden çözülemiyor? Uzman isim A Haber'de anlattı

İstanbul'da sarı isyan! Taksi krizinde İBB nerede? Neden çözülemiyor? Uzman isim A Haber'de anlattı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.09.2021 10:21
Megakentte çok sayıda taksi plakasının sahipleri tarafından kiraya veriliyor. Kiralayan şahıslar da verdikleri paranın çok daha fazlasını çıkarmak için yolcu seçiyor. Peki taksi krizi neden çözülemiyor? İstanbul Ticaret Üniversitesi Ulaştırma Sistemleri Müdürü Prof.Dr. Mustafa Ilıcalı, A Haber canlı yayınında anlattı.
İstanbulda sarı isyan! İSTANBUL'DA SARI İSYAN!
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İstanbul’da silah kaçakçılığı operasyonu!
İstanbul'da silah kaçakçılığı operasyonu!
Yumurta fiyatları neden arttı?
Yumurta fiyatları neden arttı?
Provokatörün oyununa polis ’dur’ dedi!
Provokatörün oyununa polis 'dur' dedi!
Hırsız bu kadarına da pes dedirtti
Hırsız bu kadarına da pes dedirtti
İstanbul’da sarı isyan!
İstanbul'da sarı isyan!
Patlama anı kameraya yansıdı
Patlama anı kameraya yansıdı
Kayınvalidesine gönderdiği aşk mesajları ortaya çıktı
Kayınvalidesine gönderdiği aşk mesajları ortaya çıktı
33 yıllık çığlık! Beni sadece sen kurtarabilirsin
33 yıllık çığlık! Beni sadece sen kurtarabilirsin
Sokak hayvanları için konulan su ve mamaları döken komşusu çıktı
Sokak hayvanları için konulan su ve mamaları döken komşusu çıktı
İki çocuk annesi Milyoner’de büyük takdir topladı!
İki çocuk annesi Milyoner'de büyük takdir topladı!
Bebeği emniyet kemeri korudu
Bebeği emniyet kemeri korudu
Meteoroloji İstanbul için saat verdi
Meteoroloji İstanbul için saat verdi
Daha Fazla Video Göster