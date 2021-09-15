İstanbul'da sarı isyan! Taksi krizinde İBB nerede? Neden çözülemiyor? Uzman isim A Haber'de anlattı

Megakentte çok sayıda taksi plakasının sahipleri tarafından kiraya veriliyor. Kiralayan şahıslar da verdikleri paranın çok daha fazlasını çıkarmak için yolcu seçiyor. Peki taksi krizi neden çözülemiyor? İstanbul Ticaret Üniversitesi Ulaştırma Sistemleri Müdürü Prof.Dr. Mustafa Ilıcalı, A Haber canlı yayınında anlattı.

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