15 Eylül 2021, Çarşamba
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İstanbul'da sarı isyan! Taksi krizinde İBB nerede? Neden çözülemiyor? Uzman isim A Haber'de anlattı
Megakentte çok sayıda taksi plakasının sahipleri tarafından kiraya veriliyor. Kiralayan şahıslar da verdikleri paranın çok daha fazlasını çıkarmak için yolcu seçiyor. Peki taksi krizi neden çözülemiyor? İstanbul Ticaret Üniversitesi Ulaştırma Sistemleri Müdürü Prof.Dr. Mustafa Ilıcalı, A Haber canlı yayınında anlattı.