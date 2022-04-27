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İstanbul'da sahte para operasyonu

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.04.2022 12:38
İstanbul Polisi gerçekleştirdiği sahte para operasyonunda ele geçirilen o sahte paralarla birlikte birçok malzemeyi sergiliyor. Operasyonun detaylarını A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.
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