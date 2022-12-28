İstanbul’da sahte içki operasyonu! 1,5 milyon liralık sahte içki ele geçirildi

İstanbul'da Emniyet ekipleri yeni yıl öncesi 39 ilçede sahte içki denetimi yaptı. Baskınlarda piyasa değeri bir buçuk milyon lira olan sahte içki ele geçirildi. Operasyonlarda 17 kişi gözaltına alındı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN