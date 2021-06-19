19 Haziran 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İstanbul’da sağanak yağmur bazı yolları göle çevirdi

İstanbul’da sağanak yağmur bazı yolları göle çevirdi

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.06.2021 06:38
Son dakika haberi...İstanbul’da etkili olan sağanak yağış nedeniyle, bazı yollar adeta göle döndü. Suyla dolan yollarda sürücüler zor anlar yaşadı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün kuvvetli yağış uyarısının ardından İstanbul'da beklenen sağanak yağış, gün içerisinde etkisini gösterdi. Yağış nedeniyle megakentin bazı cadde ve sokakları adeta göle döndü. Unkapanı Köprüsü girişi ve Kabataş Meclisi Mebusan Caddesi'nde oluşan su birikintileri nedeniyle, sürücüler zor anlar yaşadı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İstanbul’da sağanak yağmur bazı yolları göle çevirdi
İstanbul’da sağanak yağmur bazı yolları göle çevirdi
Suçüstü yakalanan şüpheli ben yapmadım diyerek ağladı
Suçüstü yakalanan şüpheli "ben yapmadım" diyerek ağladı
Yaşlı adam at arabasının altında kaldı
Yaşlı adam at arabasının altında kaldı
59 kişi vefat etti! 18 Haziran verileri açıklandı
59 kişi vefat etti! 18 Haziran verileri açıklandı
Sağanak yağış İstanbul'da ne zaman sona erecek?
Sağanak yağış İstanbul'da ne zaman sona erecek?
Başakşehir'de istinat duvarı çöktü
Başakşehir'de istinat duvarı çöktü
İstanbul'da su baskınları tramvay seferlerini durdurdu
İstanbul'da su baskınları tramvay seferlerini durdurdu
Araç bir anda alev topuna döndü
Araç bir anda alev topuna döndü
Ceset yiyen ayı yeniden ortaya çıktı!
Ceset yiyen ayı yeniden ortaya çıktı!
Simsiyah akan nehre yaklaşılmıyor!
Simsiyah akan nehre yaklaşılmıyor!
İnşaatta çökme! Ekipler alarma geçti
İnşaatta çökme! Ekipler alarma geçti
Üretim başladı 500 kişi sıraya girdi
Üretim başladı 500 kişi sıraya girdi
Daha Fazla Video Göster