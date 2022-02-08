08 Şubat 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İstanbul'da sağanak yağış ne zaman bitecek?

İstanbul'da sağanak yağış ne zaman bitecek?

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.02.2022 21:12
İstanbul'da yaşanan sağanak yağış sonrası vatandaşlar trafikte zor anlar yaşarken A Haber muhabirlerinden Esra Keskin şehir genelinde son durumu paylaştı. Keskin, rögarların bazı yerlerde taştığını ifade ederken, yağışın İstanbul'dan ne zaman ayrılacağını da açıkladı. Peki İstanbul'da sağanak yağış ne zaman bitecek? Havalar ne zaman açacak? İşte detaylar...
İstanbul’da sağanak yağış ne zaman bitecek?
İstanbul'da sağanak yağış ne zaman bitecek?
Taşan dere arabayı yuttu
Taşan dere arabayı yuttu
Bir İSKİ rezaleti daha!
Bir İSKİ rezaleti daha!
Dolandırıcılık davasında karar çıktı!
Dolandırıcılık davasında karar çıktı!
Yayla su altında kaldı
Yayla su altında kaldı
Anlaşmalı boşanmalar mercek altında!
Anlaşmalı boşanmalar mercek altında!
Bekek’te Lucca saldırıyla ilgili yeni gelişme
Bekek’te Lucca saldırıyla ilgili yeni gelişme
Süresiz nafaka dönemi bitiyor
Süresiz nafaka dönemi bitiyor
Kar Trakya’dan giriş yaptı
Kar Trakya'dan giriş yaptı
Arnavutköy’de can pazarı!
Arnavutköy'de can pazarı!
Dere taştı yol kapandı!
Dere taştı yol kapandı!
Drone filosu ile uyuşturucu operasyonu
Drone filosu ile uyuşturucu operasyonu
Daha Fazla Video Göster