İstanbul'da yaşanan sağanak yağış sonrası vatandaşlar trafikte zor anlar yaşarken A Haber muhabirlerinden Esra Keskin şehir genelinde son durumu paylaştı. Keskin, rögarların bazı yerlerde taştığını ifade ederken, yağışın İstanbul'dan ne zaman ayrılacağını da açıkladı. Peki İstanbul'da sağanak yağış ne zaman bitecek? Havalar ne zaman açacak? İşte detaylar...