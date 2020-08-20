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İstanbul'da sağanak başladı! Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Tokat ve Amasya çevreleri ile Ankara'nın kuzeyi ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Kuzeybatı kesimlerde biraz azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta Karadeniz ile İç Anadolu'nun kuzeydoğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
UYARILAR
YEREL KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI : Yağışların Batı Karadeniz Bölgesinin iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Orta Karadeniz ile İç Anadolu'nun kuzeydoğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, kuzey kesimleri ile bu sabah saatlerinde Çanakkale çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 29°C
Parçalı bulutlu
EDİRNE °C, 33°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 28°C
Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 29°C
Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu ve açık, iç ve kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
İZMİR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 34°C
Az bulutlu
MUĞLA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin öğleden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu, Toroslar mevkii öğleden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
BURDUR °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğleden sonra Çankırı ve Çorum çevreleri ile Ankara'nın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin kuzeydoğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
ANKARA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANKIRI °C, 31°C
Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU °C, 25°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 28°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 26°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ZONGULDAK °C, 25°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri ile Tokat ve Amasya çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Orta Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
AMASYA °C, 37°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
RİZE °C, 28°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 28°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 28°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 41°C
Az bulutlu ve açık