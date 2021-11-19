19 Kasım 2021, Cuma
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İstanbul'da sabah trafiği | Trafik yoğunluk haritasında son durum
Son dakika haberi... Haftanın son mesai gününde megakent İstanbul yeni güne nasıl başlıyor? Trafikte yoğunluk ne durumda? Son durumu A Haber muhabiri Erdal Kuruçay aktardı.
İstanbul haftanın son mesai gününe de trafik yoğunluğu ile uyandı. Trafikteki son durumu A Haber muhabiri Erdal Kuruçay aktardı.
Megakentte trafik yoğunluğu yüzde 44 seviyesinde.