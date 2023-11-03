03 Kasım 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İstanbul'da sabah trafiği

İstanbul'da sabah trafiği

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.11.2023 09:08
Güncelleme:03.11.2023 09:08
İstanbul trafiğinde son durum ne? A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural detayları aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İstanbul’da sabah trafiği
İstanbul'da sabah trafiği
Lüks araçları Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü
Lüks araçları Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü
Sağanak sonrası Kapalıçarşı’yı su bastı
Sağanak sonrası Kapalıçarşı'yı su bastı
İstanbul’da Robin Hood dehşeti!
İstanbul’da Robin Hood dehşeti!
“Paşa paşa taksiye bin o zaman”
“Paşa paşa taksiye bin o zaman”
Meteoroloji’den 11 il için sarı kodlu uyarı
Meteoroloji'den 11 il için sarı kodlu uyarı
Başkan Erdoğan Kazakistan’da
Başkan Erdoğan Kazakistan'da
İstanbul’daki toplu taşımalarda yeni sorun!
İstanbul'daki toplu taşımalarda yeni sorun!
Polat çiftinine ait araçlar emniyete götürülüyor
Polat çiftinine ait araçlar emniyete götürülüyor
Bursa’da sokağı boks ringine çevirdiler
Bursa'da sokağı boks ringine çevirdiler
Esenyurt’ta kaçak göçmen denetimi
Esenyurt'ta kaçak göçmen denetimi
İmamoğlu vatandaşı canından bezdirdi
İmamoğlu vatandaşı canından bezdirdi
Daha Fazla Video Göster