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İstanbul'da rapçilere operasyon 4 gözaltı

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Giriş: 18.08.2023 15:40
Rap müzik yapan Heijan olarak tanınan Doğan Tarda, Muti olarak tanınan Mücahit Doğan, BIG lakaplı B.I. ile CAC lakaplı Ş.T.?nin organize suç örgütleri için şarkı yaptıkları, kliplerinde silah gösterdikleri, suç ve suçluyu övdükleri gerekçesiyle gözaltına alındı.
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