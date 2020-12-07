İstanbul'da pitbull dehşeti: İki köpeği resmen "ağzından aldılar"

İstanbul Küçükçekmece'de sahibinin gezdirdiği pitbull cinsi köpek parktaki diğer köpeklere saldırdı. Ağızlığı takılı olmayan pitbull iki köpeğe zarar verdi. Türkiye'de pitbull cinsi köpek tehlike arz eden hayvanlar listesinde yer aldığı için ülke genelinde sahiplenmesi yasaklandı.

Türkiye'de tehlike arz eden hayvanlar listesinde bulunan pitbull cismi köpek İstanbul'da dehşet saçtı. Küçükçekmece'deki bir parkta ağızlığı takılı olmayan pitbull cinsi köpek, parkta bulunan diğer köpeklere saldırdı. 2 köpeğe de ciddi zarar veren pitbull köpeğini sahibi bile tüm çabalarına rağmen durdurmayı başaramadı.

ASLINDA TÜRKİYE'DE YASAK

Türkiye'de pitbull cinsi köpek "tehlike arz eden hayvanlar" listesinde yer aldığı için ülke genelinde sahiplenmesi yasaklandı.

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