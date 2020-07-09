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ABD'de pitbull dehşeti: 17 aylık bebeği parçaladı

’nin eyaletinde, bir misafir olarak gittiği komşusunun evinde cinsi tarafından parçalanarak öldürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.07.2020 Güncelleme Tarihi: 09.07.2020
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ABD'de pitbull dehşeti: 17 aylık bebeği parçaladı

'nin eyaletinde, dehşeti yaşandı. Olay, adındaki bir bebeğin ailesiyle misafir olarak gittiği komşusunun evinde, üst kattaki bir odada oyun oynadığı sırada, pitbull cinsi tarafından parçalanarak öldürülmesiyle meydana geldi.

ÇOCUK OYUN YERİNE BIRAKTI

4 Temmuz Cumartesi günü komşularının evinde düzenlenen kutlamasına katılan aile, çocukları Marley'i, komşularının üst kattaki odasında bulunan etrafı parmaklıklı çocuk oyun yerine bıraktı.

İKİ PİTBULL TARAFINDAN ISIRILDI

Gecenin sonunda evin bodrumunda kilitli olan komşularının 2 pitbull cinsi köpeği bir süre sonra dışarı çıktı. Evin sahibinin üst kattan sesleri duyması üzerine 'ın oyun oynadığı yere çıktığı ve köpeklerin minik bebeği ısırdığını olaya müdahale etmeye çalıştığı ancak, bebeğin olay yerinde hayatını kaybettiği ifade edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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