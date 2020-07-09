ABD'de pitbull dehşeti: 17 aylık bebeği parçaladı

İKİ PİTBULL TARAFINDAN ISIRILDI

Gecenin sonunda evin bodrumunda kilitli olan komşularının 2 pitbull cinsi köpeği bir süre sonra dışarı çıktı. Evin sahibinin üst kattan sesleri duyması üzerine Wilander'ın oyun oynadığı yere çıktığı ve köpeklerin minik bebeği ısırdığını olaya müdahale etmeye çalıştığı ancak, bebeğin olay yerinde hayatını kaybettiği ifade edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.