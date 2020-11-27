İstanbul'da pes dedirten görüntü! Ölümü göze alıp emekleyerek karşıya geçiyorlar

Son dakika haberi... İstanbul Küçükçekmece'de akıllara durgunluk veren bir görüntü kayda geçti. Üst geçitin bulunmadığı yerde çevre sakinleri ölümü göze alarak kendilerine akılalmaz bir yöntem buldu. Detayları A Haber muhabiri Hande Bayraktar aktardı.

İstanbul Küçükçekmece'de akıllara durgunluk veren bir görüntü kayda geçti. Üst geçitin bulunmadığı yerde çevre sakinleri ölümü göze alarak kendilerine akılalmaz bir yöntem buldu. Detayları A Haber muhabiri Hande Bayraktar aktardı.Detayları A Haber muhabiri Hande Bayrakta aktardı.

PES DEDİRTEN GÖRÜNTÜLER

Basın ekspresi yolundan karşıdan karşıya geçmek için üst geçit olmadığı için bu noktayı kullanıyorlar.

Kablolar için kullanılan geçitte yürümek neredeyse imkansız.

Görüntüler izleyenlere adrenalin tutkunlarının bir etkinliği mi diye düşündürüyor

Esnafta konuştuğumda akşam saatlerinde özellikle iş çıkış saatlerinde insanların karanlıkta burada karşıdan karşıya geçtiğini söylüyorlar.