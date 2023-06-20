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İstanbul'da öldüren botoks olayında hapis istemi! Adli Tıp raporundaki ayrıntılar tüyler ürpertti

DHA
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Giriş: 20.06.2023 16:46
İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde 2020’nin temmuz ayında bir rezidansta bulunan güzellik merkezinde 38 yaşındaki Kübra Boyraz Solmazgül, kalçasına botoks yaptırdı. Ardından da Uzmanlık eğitimi ve sertifikası bulunmayan pratisyen hekim Öner Özsoyeri'nin yaptığı işlem sonrası hayatını kaybetti. Savcı, Dr. Öner Özsoyeri hakkında 9 yıl hapis istedi. Duruşma ertelenirken Adli Tıp Raporu'ndaki detaylar kan dondurdu: Silikonun damar içine enjekte edilmiş ve...
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