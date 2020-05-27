İstanbul’da ne yasak dinlediler ne sosyal mesafe: Halay çekip top oynadılar

Esenyurt ilçesinde dün öğle saatlerinde Namık Kemal Mahallesi'nde sokağa çıkma yasağının son günü, yasağı ve sosyal mesafe kurallarını hiçe sayan bir grup dışarı çıkarak halay çekti. Aynı sokaktaki 20 yaş altı başka bir grup ise top oynadı. Bu anları bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.