13 Nisan 2022, Çarşamba
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İstanbul’da müsilaj yeniden görüldü
Marmara Denizi’nin kabusu haline gelen musilaj İstanbul’da yeniden kendini gösterdi. Maltepe sahili açıklarında müsilaj tabakası havadan çekilen görüntülerle ortaya çıktı.