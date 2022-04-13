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İstanbul’da müsilaj yeniden görüldü

İHA
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Giriş: 13.04.2022 17:07
Marmara Denizi’nin kabusu haline gelen musilaj İstanbul’da yeniden kendini gösterdi. Maltepe sahili açıklarında müsilaj tabakası havadan çekilen görüntülerle ortaya çıktı.
İstanbul’da müsilaj yeniden görüldü
İstanbul’da müsilaj yeniden görüldü
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