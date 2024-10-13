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İstanbul'da motosiklet sürücülerine denetim

İstanbul'da motosiklet sürücülerine denetim

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 13.10.2024 12:12
İstanbul'da polis ekipleri tarafından motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimde, sürücülere toplamda 581 559 lira cezai işlem uygulanırken, 22 motosiklet ise trafikten men edildi
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