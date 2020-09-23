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İstanbul’da motokuryeyi takibe alan polis uyuşturucu şebekesini çökertti

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Giriş: 23.09.2020 15:50
Güncelleme:23.09.2020 15:59
Gaziosmanpaşa’da motosikletle uyuşturucu satışı yapan kişiyi takip eden Asayiş Büro Amirliği ekipleri 3 kişiyi gözaltına aldı. Uyuşturucu tacirlerinin evine yapılan aramada 1 kilogram uyuşturucu hap, 216 paket satışa hazır madde, 4 adet fişek ve 2 adet siyah havalı tabanca ile hassas teraziler e geçirildi. Sabah’tan Yunus Emre Kavak’ın haberinin detayları…
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