İstanbul’da motokuryeyi takibe alan polis uyuşturucu şebekesini çökertti

Gaziosmanpaşa’da motosikletle uyuşturucu satışı yapan kişiyi takip eden Asayiş Büro Amirliği ekipleri 3 kişiyi gözaltına aldı. Uyuşturucu tacirlerinin evine yapılan aramada 1 kilogram uyuşturucu hap, 216 paket satışa hazır madde, 4 adet fişek ve 2 adet siyah havalı tabanca ile hassas teraziler e geçirildi. Sabah’tan Yunus Emre Kavak’ın haberinin detayları…