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İstanbul'da metro bozuldu, vatandaşlar yolda kaldı

İHA
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Giriş: 26.02.2024 11:16
Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro hattında sabah saatlerinde yaşanan arıza, yoğunluğa neden oldu. Davutpaşa istasyonundan çıkmaya çalışan yolcular, yürüyen merdivenin bir anda ters yöne hareket etmesiyle neye uğradığını şaşırdı. O anlar kameraya yansıdı.
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