İstanbul’da maske operasyonu! 11 bin filtreli maske ele geçirildi

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde izinsiz ve belgesiz olarak üretilen koruyucu maskelerin depolandığı iş yerine yapılan baskında piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan 11 bin adet filtreli maske ele geçirilirken iş yeri sahibi gözaltına alındı.