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İstanbul’da maske operasyonu! 11 bin filtreli maske ele geçirildi
İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde izinsiz ve belgesiz olarak üretilen koruyucu maskelerin depolandığı iş yerine yapılan baskında piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan 11 bin adet filtreli maske ele geçirilirken iş yeri sahibi gözaltına alındı.
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