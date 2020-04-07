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07.04.2020

İstanbul’da maske operasyonu! 11 bin filtreli maske ele geçirildi

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde izinsiz ve belgesiz olarak üretilen koruyucu maskelerin depolandığı iş yerine yapılan baskında  piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira  olan 11 bin adet filtreli maske ele geçirilirken iş yeri sahibi gözaltına alındı.

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