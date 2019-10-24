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24.10.2019

İstanbul'da korkunç olay! İstiklal Caddesi'nin "Mayk"ı hayatını kaybetti!

İstanbul Beyoğlu'nda bir kafeteryanın önünde erkek bir şahsın hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Ekiplerin yaptığı incelemelerin sonucunda şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Üstünde kimlik çıkmayan 40 yaşlarındaki şahsın çevre esnaf tarafından “Mayk” lakabıyla tanındığı öğrenildi.

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