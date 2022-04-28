28 Nisan 2022, Perşembe
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İstanbul’da korku dolu pitbull saldırısı kamerada: Köpeğini parka götüren kadın dehşeti yaşadı
Kağıthane’de bir kadının parka gezmeye götürdüğü köpeği, sokak ortasında pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Dehşeti yaşayan kadın, kovalanan ve yaralanan köpeğini pitbullun ağzından tekmeleyerek kurtardı. Korku dolu dakikalar kameralara saniye saniye yansırken, Çeliktepe Ş.B.Ş. Polis Merkezi Amirliği ekipleri pitbull köpeğinin sahibini kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Pitbull cinsi köpeğe ise el konuldu.