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İstanbul’da korku dolu pitbull saldırısı kamerada: Köpeğini parka götüren kadın dehşeti yaşadı

İHA
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Giriş: 28.04.2022 11:32
Kağıthane’de bir kadının parka gezmeye götürdüğü köpeği, sokak ortasında pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Dehşeti yaşayan kadın, kovalanan ve yaralanan köpeğini pitbullun ağzından tekmeleyerek kurtardı. Korku dolu dakikalar kameralara saniye saniye yansırken, Çeliktepe Ş.B.Ş. Polis Merkezi Amirliği ekipleri pitbull köpeğinin sahibini kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Pitbull cinsi köpeğe ise el konuldu.
İstanbul’da korku dolu pitbull saldırısı kamerada
İstanbul’da korku dolu pitbull saldırısı kamerada
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