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İstanbul'da korku dolu anlar! Vapurdan denize düşen yolcu böyle kurtarıldı

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Giriş: 04.12.2022 21:29
İstanbul'da Kınalıada-Bostancı seferini yapan vapurdan bir kişi dengesini kaybedip denize düştü. Yolcular tarafından hemen denize can simidi atılırken şahsın kurtarılış anı saniye saniye kameralara yansıdı. İşte detaylar...
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