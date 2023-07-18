İstanbul’da kira anlaşmazlığı kanlı bitti! Ev sahibi kiracısını çocuğunun gözü önünde vurdu

Gaziosmanpaşa'da 'da kira artışı nedeniyle ev sahibi ile kiracısı arasında telefonda başlayan tartışma cinayetle sonuçlandı. Ertuğrul Deniz Ö. ile 15 yıllık kiracısı Hüseyin Asar arasında kira artışı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından kiracısının evinin önüne gelen ev sahibi, çocuğunu spor salonuna götürmeye hazırlayan kiracısını silahla vurarak öldürdü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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