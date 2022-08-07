07 Ağustos 2022, Pazar
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İstanbul’da Kenan Doğulu konserinde “baskın”
İstanbul Sarıyer’de Kenan Doğulu'nun konserinde polis, organizatöre telif baskını yaptı. Konsere polis eşliğinde gelen MESAM ve MSG temsilcisi, konseri düzenleyen organizatörler eşliğinde tespit yaptı.