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İstanbul’da Kenan Doğulu konserinde “baskın”

DHA
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Giriş: 07.08.2022 11:32
İstanbul Sarıyer’de Kenan Doğulu'nun konserinde polis, organizatöre telif baskını yaptı. Konsere polis eşliğinde gelen MESAM ve MSG temsilcisi, konseri düzenleyen organizatörler eşliğinde tespit yaptı.
İstanbul’da Kenan Doğulu konserinde “baskın”
İstanbul’da Kenan Doğulu konserinde “baskın”
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