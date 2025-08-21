İstanbul’da Kartal ve Tuzla’ya “Tsunamiye hazır kent sertifikası”

21 Ağustos 2025, Perşembe

Giriş: 21.08.2025 18:23
Marmara Denizi’nde yaşanabilecek olası depremlerin ardından oluşabilecek tsunami riskine karşı önlemler hız kesmiyor. AFAD öncülüğünde yürütülen Coastwave Projesi kapsamında Kartal ve Tuzla ilçeleri “Tsunamiye Hazır Kent Sertifikası” aldı. Hasdal’daki AFAD yerleşkesinde düzenlenen tanıtım toplantısında, tsunami erken uyarı sistemleri ve tahliye planları tanıtıldı. Ayrıca ilçelerde yürütülen eğitim ve farkındalık çalışmalarının sonuçları aktarıldı. İstanbul Vali Yardımcısı Mahmut Hersanlıoğlu, İstanbul risk azaltma planının tüm yönleriyle uygulandığını vurguladı. Hersanlıoğlu, afetlerin yol açabileceği maddi ve manevi kayıpları en aza indirmeyi hedeflediklerini söyledi. Projenin ikinci fazı olan Coastwave 2.0’ın Kartal ve Tuzla’da başarıyla uygulandığı bildirildi. Toplantıya ilçe belediye başkanları, AFAD yetkilileri ve davetliler katıldı. Katılımcılar, uluslararası ölçekte yürütülen çalışmaların İstanbul için önemine dikkat çekti. Program, bilgilendirici sunumlarla devam etti.
