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İstanbul’da kar yağışıyla birlikte araçlar yolda kaldı!

İstanbul’da kar yağışıyla birlikte araçlar yolda kaldı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 07.02.2025 00:02
İstanbul'da günlerdir beklenen kar yağışı kentin çeşitli yerlerinde aralıklarla etkisini sürdürüyor. Esenyurt, Avcılar ve Arnavutköy’de karın lapa lapa yağdığı dakikalar kameraya yansıdı. Kar yağışıyla birlikte mahalleler beyaza büründü. Esenyurt Piri Reis Mahallesi Necip Kısa Kısakürek Caddesinde kar yağışıyla birlikte araçlar yolda kaldı. Yolda kalan bazı araçlar yolda ilerlemekte güçlükle giderken bazıları ise kayıp kaza tehlikesi geçirdi. Kar nedeniyle buz tutan yolda yayaların da yürümekte zorlandığı görüldü.
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İstanbul’da kar yağışıyla birlikte araçlar yolda kaldı!
İstanbul’da kar yağışıyla birlikte araçlar yolda kaldı!
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