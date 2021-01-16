Hava tahmin uzmanı A Haber'de açıkladı: Önümüzdeki 24 saat boyunca kar yağışı etkili olacak

İstanbul'da öğlenden sonra yüksek yerlerde başlayan kar yağışı akşam saatlerinden kent merkezinde de etkisini göstermeye başladı. Çatılar, araçların üzerileri ve bazı yerlerde sokaklar caddeler beyaz örtüyle kaplandı. Peki İstanbul'da kar yağışı kaç gün sürecek? Hava Tahmin Uzmanı Dr. Levent Yalçın A Haber canlı yayınında İstanbulluların merakla beklediği tüm sorulara yanıt verdi. Yalçın, önümüzdeki 24 saat boyunca kar yağışının İstanbul'da etkili olacağını söyledi.