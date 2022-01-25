İstanbul’da kar ne kadar sürecek? Uzman isim saat verdi: Ağırlıklı olarak Anadolu yakasını etkileyecek

İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek? Meteoroloji Mühendisi Esra Bayhan, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bayhan, "Yağış bugün ağırlıklı olarak Andaolu yakasını etkileyecek! Akşam saatlerinde Avrupa yakasını tamamen terk etmeye başlayacak" dedi.

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