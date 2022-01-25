25 Ocak 2022, Salı
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
İstanbul’da kar ne kadar sürecek? Uzman isim saat verdi: Ağırlıklı olarak Anadolu yakasını etkileyecek
İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek? Meteoroloji Mühendisi Esra Bayhan, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bayhan, "Yağış bugün ağırlıklı olarak Andaolu yakasını etkileyecek! Akşam saatlerinde Avrupa yakasını tamamen terk etmeye başlayacak" dedi.