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İstanbul’da kar ne kadar sürecek? Uzman isim saat verdi: Ağırlıklı olarak Anadolu yakasını etkileyecek

A Haber
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Giriş: 25.01.2022 13:55
İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek? Meteoroloji Mühendisi Esra Bayhan, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bayhan, "Yağış bugün ağırlıklı olarak Andaolu yakasını etkileyecek! Akşam saatlerinde Avrupa yakasını tamamen terk etmeye başlayacak" dedi.
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