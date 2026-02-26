İstanbul'da kar esareti mi? 15 ilçe için kritik uyarı geldi

Yurt genelinde etkili olan kartpostallık kar manzaralarının ardından gözler mega kent İstanbul’a çevrildi. Uzmanlar ve Valilikten gelen ardı ardına uyarıların ardından, beklenen kar yağışı gece saatlerinde İstanbul’un yüksek kesimlerinde yüzünü gösterdi. 15 ilçe için kritik uyarıların yapıldığı kentte, dondurucu soğuk ve sert rüzgar etkisini hissettirmeye devam ediyor. A Haber muhabiri Merve İzci Özmen, İstanbul’da kar yağışının son durumunu ve etkilenen bölgeleri yerinden aktardı.