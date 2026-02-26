Gazze’de yaşam mücadelesi: Ekmekler çamura bulandı, bir yudum su hayal oldu

İsrail zulmü altındaki Gazze'de Ramazan ayı hüzün ve imkansızlıklar içinde geçiyor. Enkazlar arasında yaşam mücadelesi veren Filistinlilerin çadırlarını bu kez sağanak yağmur vurdu, ekmekler çamura bulandı. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, “sosyal medya algoritması Gazze'yi gizliyor” diyerek dijital ambargoya dikkat çekerken, 100'den fazla gemiyle yola çıkacak Vicdan Filosu ablukayı kırmak için gün sayıyor. Açlık, susuzluk ve sessiz çığlığın gölgesindeki insanlık dramı bütün çıplaklığıyla A Haber'de!