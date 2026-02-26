CANLI YAYIN
Başkan Recep Tayyip Erdoğan 72 yaşında
HDP kapatma davası ne aşamada?
Narkotik polisinden zehir baronlarına darbe!
MSB'den "düşen F-16" açıklaması!
Bakan Göktaş gençlerle ilahiye eşlik etti
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr - Özel Haber | ahaber.com.tr Haber Merkezi

Gazze’de yaşam mücadelesi: Ekmekler çamura bulandı, bir yudum su hayal oldu

İsrail zulmü altındaki Gazze'de Ramazan ayı hüzün ve imkansızlıklar içinde geçiyor. Enkazlar arasında yaşam mücadelesi veren Filistinlilerin çadırlarını bu kez sağanak yağmur vurdu, ekmekler çamura bulandı. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, “sosyal medya algoritması Gazze'yi gizliyor” diyerek dijital ambargoya dikkat çekerken, 100'den fazla gemiyle yola çıkacak Vicdan Filosu ablukayı kırmak için gün sayıyor. Açlık, susuzluk ve sessiz çığlığın gölgesindeki insanlık dramı bütün çıplaklığıyla A Haber'de!

12. Yargı Paketi için düğmeye basıldı!
İslam Memiş'ten 5400 dolar uyarısı! İpler yarın kopacak
Şeyma Gökçe nasıl öldü?
AK Parti'den Başkan Erdoğan'ın doğum gününde anlamlı paylaşım I #GüzelYıllaraReis I VİDEO
Zaman Tüneli | Başkan Erdoğan (doğum günü)
Esenyurt'ta rezidansta kanlı hesaplaşma
Sultan Orhan Nilüfer için ölümü göze aldı
