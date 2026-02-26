CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Kültür Sanat Teknoloji Televizyon Otomobil
Sıradaki Videolar
Bakan Göktaş gençlerle ilahiye eşlik etti
Gündem Bakan Göktaş gençlerle ilahiye eşlik etti
MSB'den "düşen F-16" açıklaması!
Gündem MSB'den "düşen F-16" açıklaması!
Narkotik polisinden zehir baronlarına darbe!
Özel Haber Narkotik polisinden zehir baronlarına darbe!
Gazze’de yaşam mücadelesi
Dünya Gazze’de yaşam mücadelesi
HDP kapatma davası ne aşamada?
Gündem HDP kapatma davası ne aşamada?
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Millete adanan bir ömür: Başkan Recep Tayyip Erdoğan 72 yaşında

Türkiye Cumhuriyeti'nin siyasi tarihine damga vuran, ömrünü "Büyük ve Güçlü Türkiye" idealine adayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün 72. yaşını kutluyor. 26 Şubat 1954 tarihinde İstanbul Kasımpaşa'da başlayan bu destansı yolculuk, türlü zorluklar, siyasi engeller ve tarihi başarılarla dolu bir hizmet serüvenine dönüştü. Kasımpaşa’nın dar sokaklarından dünya liderliğine uzanan bu yolda, milletin adamı olarak gönüllerde taht kuran Erdoğan, ardında bıraktığı 72 yıla sığdırdığı dev eserlerle Türkiye’nin geleceğini inşa etmeye devam ediyor.

Gündemden Videolar

12. Yargı Paketi için düğmeye basıldı!
12. Yargı Paketi için düğmeye basıldı!
İslam Memiş'ten 5400 dolar uyarısı! İpler yarın kopacak
İslam Memiş'ten 5400 dolar uyarısı! İpler yarın kopacak
Şeyma Gökçe nasıl öldü?
Şeyma Gökçe nasıl öldü?
AK Parti'den Başkan Erdoğan'ın doğum gününde anlamlı paylaşım I #GüzelYıllaraReis I VİDEO
AK Parti'den Başkan Erdoğan'ın doğum gününde anlamlı paylaşım I #GüzelYıllaraReis I VİDEO
Zaman Tüneli | Başkan Erdoğan (doğum günü)
Zaman Tüneli | Başkan Erdoğan (doğum günü)
Esenyurt'ta rezidansta kanlı hesaplaşma
Esenyurt'ta rezidansta kanlı hesaplaşma
Sultan Orhan Nilüfer için ölümü göze aldı
Sultan Orhan Nilüfer için ölümü göze aldı