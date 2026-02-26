Millete adanan bir ömür: Başkan Recep Tayyip Erdoğan 72 yaşında

Türkiye Cumhuriyeti'nin siyasi tarihine damga vuran, ömrünü "Büyük ve Güçlü Türkiye" idealine adayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün 72. yaşını kutluyor. 26 Şubat 1954 tarihinde İstanbul Kasımpaşa'da başlayan bu destansı yolculuk, türlü zorluklar, siyasi engeller ve tarihi başarılarla dolu bir hizmet serüvenine dönüştü. Kasımpaşa’nın dar sokaklarından dünya liderliğine uzanan bu yolda, milletin adamı olarak gönüllerde taht kuran Erdoğan, ardında bıraktığı 72 yıla sığdırdığı dev eserlerle Türkiye’nin geleceğini inşa etmeye devam ediyor.