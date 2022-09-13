13 Eylül 2022, Salı
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İstanbul’da kan donduran cinayette gelişme! Akıl hastanesine yatırılması talep edildi
İstanbul’da annesinin kafasını satırla kesip tencereye koyduktan sonra sol bacaklarındaki etleri de sıyırıp bir kovaya koyan 35 yaşındaki Tuğçe Sayın hakkında soruşturma tamamlandı. Tuğçe Sayın hakkında "Üstsoy kişiyi kasten öldürme" suçundan iddianame düzenlendi ancak Adli Tıp Kurumundan alınan "Akıl sağlığı yerinde değildir" raporu ile akıl hastanesine yatırılması talep edildi.