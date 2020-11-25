İstanbul’da iki küçük çocuğun bayrak sevgisi duygulandırdı

Sultangazi ilçesinde izleyenleri duygulandıran görüntüler kaydedildi. İki küçük çocuk toplanan Türk bayrağını tehlikeye aldırış etmeden çatıya çıkıp düzeltti.

Sultangazi 'de rüzgardan dolayı toplanan Türk bayrağını düzelten iki çocuk, amatör kamera tarafından görüntülendi.

Sultangazi 50. Yıl Mahallesi'nde bulunan Melahat Öztoprak İlkokulu'nun bahçesine asılan Türk bayrağının rüzgardan dolayı toplandığını gören iki çocuk, okulun bahçesine girdi.

Tehlikeye aldırış etmeden okul kantinin çatısına çıkan iki çocuk, rüzgar nedeniyle toplanan Türk bayrağını açtı.

O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.