İstanbul’da havalar ne zaman soğuyacak?

İstanbul ve çevre illerde hafta sonu etkili olan yağış, yerini serin ve güneşli bir havaya bıraktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haftanın yağış haritasını yayınladı. Peki, hangi illerde şiddetli yağış etkili olacak? İstanbul'da havalar tam ne zaman soğuyacak? Meteoroloji uzmanı Adil Tek, A Haber'de değerlendirdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN