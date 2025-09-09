İstanbul’da havalar ne zaman soğuyacak?

09 Eylül 2025, Salı

Giriş: 09.09.2025 12:48
İstanbul ve çevre illerde hafta sonu etkili olan yağış, yerini serin ve güneşli bir havaya bıraktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haftanın yağış haritasını yayınladı. Peki, hangi illerde şiddetli yağış etkili olacak? İstanbul'da havalar tam ne zaman soğuyacak? Meteoroloji uzmanı Adil Tek, A Haber'de değerlendirdi.
