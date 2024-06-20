İstanbul'da Halk Ekmeğe yüzde 60 zam! Zamlı fiyattan satışlar başladı

İstanbul'da Büyükşehir Belediyesi'nin ürettiği halk ekmeğe yüzde 60 zam yapıldı. 5 liradan satılan 250 gram normal ve kepekli ekmek, yeni zamla birlikte 8 liraya yükseldi. Kurban Bayramı sonrası yapılan zamma tepkiler var. İşte detaylar…

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