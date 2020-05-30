İstanbul'da hafta sonu (30-31 Mayıs) marketler açık mı? Bakkallar saat kaça kadar açık? |Video

İstanbul ve 14 ilde 30-31 Mayıs tarihleri arasında koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi. Vatandaşları ise 'Hafta sonu market, bakkal ve kasaplar açık mı? Bakkallar saat kaça kadar açık? sorularına yanıt aradı. 31 Mayıs Pazar günü fırınlar dışında her yer kapalı olacak. 30 Mayıs Cumartesi günü ise marketler, bakkalar, kuruyemişçiler, kasap ve manavlar saat 10-17 arasında hizmet verecekleri duyuruldu.