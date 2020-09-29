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İstanbul'da gökyüzünü kara bulutlar kapladı! Kenti dolu vurdu

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Giriş: 29.09.2020 13:20
Güncelleme:29.09.2020 14:09
Meteoroloji'nin uyarısı sonrası İstanbul'da beklenen dolu yağışı başladı. 12.20-14.00 saatleri arasında İstanbul Boğazı çevreleri ve Anadolu Yakası başta olmak üzere kuvvetli yağışın beklendiği kaydedilen açıklamada ani sel ve su baskınlarına ve dolu yağışına karşı tedbirli olması gerektiği açıklandı. Öte yandan Ümraniye'de de etkili olan yağış kameralara böyle yansıdı.
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