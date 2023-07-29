İstanbul'da gece yarısı silahlı saldırı! Çıkan kavgada iki kişi hayatını kaybetti...

Esenyurt'ta bir tekel bayisine silahlı saldırı düzenlenirken, Batuhan Bayındır(20) ile Yunus Emre Erzen(24) hayatını kaybetti. Olay sonrası Yusuf Erzen (21) ise yaralandı.Olay sonrası polis geniş çaplı bir inceleme başlattı. İşte detaylar...