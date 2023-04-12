12 Nisan 2023, Çarşamba
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İstanbul’da gece yarısı ilginç olay! Trafiğe aldırış etmeden otobüsün önünde yürüdü
İlginç olay önceki gün İstanbul’un Bağcılar ilçesinde meydana geldi. Bir kadın, arkasından gelen otobüse aldırış etmeden yolda yürüyerek trafikte uzun kuyruklar oluşmasına sebep oldu.