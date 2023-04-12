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İstanbul’da gece yarısı ilginç olay! Trafiğe aldırış etmeden otobüsün önünde yürüdü

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.04.2023 15:34
İlginç olay önceki gün İstanbul’un Bağcılar ilçesinde meydana geldi. Bir kadın, arkasından gelen otobüse aldırış etmeden yolda yürüyerek trafikte uzun kuyruklar oluşmasına sebep oldu.
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