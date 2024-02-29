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İstanbul’da film gibi olay kamerada: Mekanda içkisini ödettirdi, dışarıda vurulup dövüldü

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Giriş: 29.02.2024 11:06
Okmeydanı’nda bir müzikholde alkol alan adam, mekanda tanışıp masasına oturduğu şahsa içkisini ödettirince ortalık karıştı. Mekan çıkışı adamı silahla kovalayan şahıs, ona önce ateş açtı ardından dövdü. Dehşet anları kameralara anbean yansırken, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polislerinin yakaladığı saldırgan adliyeye sevk edildi.
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