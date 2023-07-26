İstanbul’da film gibi olay kamerada: Kapkaççılar çıkmaz sokağa girince şoke oldu

Kağıthane’de işe gitmek için evinden çıkan bir genç, motosikletle gelen kasklı şahıslar tarafından kapkaça uğradı. Telefonu çalınan gencin peşinden koştuğu kapkaççılar çıkmaz sokağa girince adeta hayatlarının şokunu yaşadı. Sokaktan geri dönen kapkaççılar, gencin üzerine sürüp kaçarken, o anlar ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.