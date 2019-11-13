BİZE ULAŞIN
13.11.2019
İstanbul’da feci olay! Gençleri yerde gören mahalleli sokağa koştu
Kağıthane’de sokak arasında motosikletle süratli şekilde giden genç sürücü ve arkadaşı, park halindeki araca çarparak havalandıktan sonra takla atarak yere savruldu. Gençlerin yaralandığı feci kaza kameralara yansırken, mahalleli ise sokağa döküldü.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.