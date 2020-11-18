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İstanbul'da feci kaza! 4 yaşındaki çocuk taksinin altında kaldı

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Giriş: 18.11.2020 15:54
Güncelleme:18.11.2020 16:05
Son dakika haberi... Esenyurt’ta 4 yaşındaki Abdullah Karataş sokakta oynarken, taksinin altında kaldı. Küçük çocuk ağır yaralanırken, kaza anı kameralara yansıdı.

Esenyurt'ta 4 yaşındaki çocuğa sokakta abisiyle yürüdüğü esnada kendisine çarpan ticari taksinin altında kaldı. Yaşanan feci kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, 13.45 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Abdullah Karataş isimli 4 yaşındaki çocuk sokakta ağabeyi ile yürürken bir anda gelen ticari taksinin altında kaldı.

Ağır yaralanan çocuk ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri taksi sürücüsü gözaltına alınırken polis olayla ilgili çalışmalara başladı.

AĞABEYİ BAYGINLIK GEÇİRDİ

Yaşanan kaza sonrası kardeşinin taksinin altında gören ağabeyi baygınlık geçirirken olay anı saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerde, minik Abdullah'ın ticari taksinin altında kalması ve ağabeyinin baygınlık geçirmesi yer aldı.

4 yaşındaki çocuk taksinin altında kaldı
4 yaşındaki çocuk taksinin altında kaldı
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